عالم التنس يمدد تعليق المنافسات حتى 31 يوليو بسبب وباء كوفيد-19

أعلن اتحاد لاعبي التنس المحترفين والاتحاد الدولي للعبة يوم الجمعة تمديد تعليق المنافسات حتى 31 يوليو تموز بسبب وباء كوفيد-19.

وكان اتحاد اللاعبين المحترفين واتحاد اللاعبات المحترفات أعلنا في ابريل نيسان تعليق كل البطولات حتى 13 يوليو.

وقال اتحاد المحترفات يوم الجمعة إنه قرر تعليق أربع بطولات أخرى كانت مقررة في يوليو.

وأضاف أنه سيصدر في يونيو حزيران تحديثا للبطولات المقررة في النصف الثاني من يوليو.

وتأجلت كأس روجرز، التي يشرف عليها اتحاد المحترفات، إلى 2021 من موعدها السابق بين السابع و16 اغسطس اب في مونتريال بعد أن قررت حكومة كيبيك حظر جميع الفعاليات حتى 31 اغسطس اب 2020.

ولن تقام بطولات هامبورج وباشتاد ونيوبورت ولوس كابوس وجشتاد وأوماج وأتلانتا وكيتسبول التي يشرف عليها اتحاد المحترفين كما كان مقررا.

بينما لن تقام بطولات باشتاد ولوزان وبوخارست ويورمالا التابعة لاتحاد المحترفات في يوليو.

وقال أندريا جاودينسي رئيس اتحاد المحترفين في بيان ”بسبب استمرار حالة عدم اليقين جراء وباء كوفيد-19 يؤسفنا الاعلان عن قرار تمديد تعليق المنافسات“.

وأضاف ”نواصل بحث كافة الخيارات الأخرى في محاولة لاستئناف المنافسات في أسرع وقت ممكن شريطة أن تجري في بيئة آمنة مع دراسة إعادة ترتيب مواعيد بطولات لوقت لاحق من الموسم.

”تبقى صحة وسلامة أسرة التنس والجماهير أولوية قصوى قبل أي قرار نتخذه“.

وبينما تشكل هذه الأنباء ضربة لمنظمي البطولات فانها كانت متوقعة إلى حد كبير.

وبطولة كرواتيا المفتوحة في مدينة أوماج الساحرة على ساحل البحر الأدرياتيكي واحدة من البطولات التي تحظى بشعبية كبيرة في مسابقات اتحاد المحترفين.

وقال لورانس فرانكوبان مدير البطولة ”كلنا نشعر بالأسف من أجل بطولة كرواتيا لكن صحة وسلامة اللاعبين والمشجعين أولوية قصوى.

”هذا الإلغاء يمنحنا سببا أكبر للشعور بالحماس تجاه نسخة 2021 التي ستقام في يوليو وتعد النسخة 31 للبطولة“.

وقال اتحاد المحترفات في بيان إنه سيتخذ قرارا بشأن بطولتي كارلسروهه وباليرمو اللتين كان من المقرر اقامتهما في 20 و28 يوليو على الترتيب عندما يعلن عن الجدول المعدل في يونيو حزيران.

لكن قرار الاتحاد الدولي لن يؤثر على أي بطولة من الأربع الكبرى حيث أعلنت ويمبلدون بالفعل إلغاء نسخة العام الجاري. وستقام أمريكا المفتوحة في 24 أغسطس اب بينما ستنطلق فرنسا المفتوحة التي تم تأجيلها في 20 سبتمبر أيلول.

وتم إلغاء بطولة سويسرا المفتوحة في جشتاد بينما قال منظمو بطولة النمسا المفتوحة في كيتسبول إنهم يبحثون إعادة ترتيب موعد البطولة المقامة على ملاعب رملية لتقام في سبتمبر أيلول.

