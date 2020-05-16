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السويح لـ 218: الرياضات الفردية ستواصل تقدمها عالميا

تم النشر منذُ 26 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال اللاعب الليبي في الكيك بوكسينغ والرياضات المماثلة والمقيم في جنوب أفريقيا الأمين السويح إن الرياضات الفردية في ليبيا ستواصل تقدمها عالميا متمنيا من المعنيين استمرار دعمهم لأبطالها والاهتمام بالفئات السنية.

وأوضح السويح في تصريحاته الخاصة لـ218 أنه يواصل تدريباته المنزلية ولم ينقطع عنها متأهبا للمرحلة القادمة لعودة النزالات في أقرب وقت ممكن.

ويعتبر السويح من أبرز لاعبي الكيك بوكسينغ في ليبيا وحقق في فترات ماضية الفوز في العديد من النزالات ويسعى جاهدا للوصول لأبعد نقطة ممكنة في عالم الاحتراف بلعبة الكيك بوكسينغ.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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