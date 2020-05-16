السويح لـ 218: الرياضات الفردية ستواصل تقدمها عالميا

قال اللاعب الليبي في الكيك بوكسينغ والرياضات المماثلة والمقيم في جنوب أفريقيا الأمين السويح إن الرياضات الفردية في ليبيا ستواصل تقدمها عالميا متمنيا من المعنيين استمرار دعمهم لأبطالها والاهتمام بالفئات السنية.

وأوضح السويح في تصريحاته الخاصة لـ218 أنه يواصل تدريباته المنزلية ولم ينقطع عنها متأهبا للمرحلة القادمة لعودة النزالات في أقرب وقت ممكن.

ويعتبر السويح من أبرز لاعبي الكيك بوكسينغ في ليبيا وحقق في فترات ماضية الفوز في العديد من النزالات ويسعى جاهدا للوصول لأبعد نقطة ممكنة في عالم الاحتراف بلعبة الكيك بوكسينغ.

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