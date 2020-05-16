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هيغوايين يعود إلى إيطاليا للالتحاق بيوفنتوس

تم النشر منذُ 9 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

التحق المهاجم الأرجنتيني غونزالو هيغوايين بركب العائدين إلى إيطاليا قادما من بلده الأم ليبدأ مشواره الاستعدادي رفقة يوفنتوس تمهيدا لاستئناف الدوري منتصف شهر يونيو القادم.

و غادر هيغوايين إيطاليا شهر مارس الماضي متجها إلى الأرجنتين بعدما تحصل على إذن إدارة اليوفي.

ويتحتم على هيغوايين الدخول في مرحلة الحجر الصحي والتي ستكون حوالي 14 يوما ومن ثم إجراء الفحوصات الطبية للحفاظ على سلامته من فيروس كورونا الذي أوقف الحياة في العالم منذ شهر مارس الماضي.

وكانت رابطة الدوري الإيطالي قد أعلنت قبل أيام عن استئناف مباريات الدوري في منتصف شهر يونيو القادم.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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