هيغوايين يعود إلى إيطاليا للالتحاق بيوفنتوس

التحق المهاجم الأرجنتيني غونزالو هيغوايين بركب العائدين إلى إيطاليا قادما من بلده الأم ليبدأ مشواره الاستعدادي رفقة يوفنتوس تمهيدا لاستئناف الدوري منتصف شهر يونيو القادم.

و غادر هيغوايين إيطاليا شهر مارس الماضي متجها إلى الأرجنتين بعدما تحصل على إذن إدارة اليوفي.

ويتحتم على هيغوايين الدخول في مرحلة الحجر الصحي والتي ستكون حوالي 14 يوما ومن ثم إجراء الفحوصات الطبية للحفاظ على سلامته من فيروس كورونا الذي أوقف الحياة في العالم منذ شهر مارس الماضي.

وكانت رابطة الدوري الإيطالي قد أعلنت قبل أيام عن استئناف مباريات الدوري في منتصف شهر يونيو القادم.

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