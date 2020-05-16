العرادي يتوج بلقب البطولة الاستعراضية لكرة القدم

تحصل اللاعب سالم العرادي على لقب بطولة كرة القدم الاستعراضية التي انطلقت في بداية شهر رمضان برعاية اللجنة الأولمبية الليبية.

وتفوق العرادي في المباراة النهائية على حساب محمد الشغيوي الذي تحصل على المركز الثاني فيما جاء المركز الثالث من نصيب اللاعب بدر التومي وأنهى فرج رحيل البطولة في المركز الرابع.

وأقيمت البطولة منذ بداية شهر رمضان بمشاركة 23 لاعبا واحتكم الجميع لآراء لجنة التحكيم التي تعينها اللجنة الأولمبية الليبية.

وتقدر قيمة الجائزة المقدمة للاعب الفائز سالم العرادي بحوالي ألف دينار ليبي.

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