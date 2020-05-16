زياش أفضل لاعب في أياكس للمرة الثالثة

توّج النجم المغربي حكيم زياش بجائزة لاعب العام مع أياكس للمرة الثالثة على التوالي وذلك قبل انضمامه إلى الدوري الإنجليزي الممتاز رفقة تشيلسي.

ونال زياش الجائزة الممنوحة من تصويت جمهور الفريق حيث لم يتوّج بها أي لاعب ثلاث مرات متتالية منذ عام 1993، وأوضح النجم المغربي في تصريحات لموقع نادي أياكس أن الفوز بالجائزة ليس مُمِلاً، كما ينبغي على زملائه في أياكس بذل كل مافي وسعهم لخدمة الفريق.

وكان زياش قد وقّع مع تشيلسي بداية من الموسم المقبل مقابل صفقة وصلت إلى أربعين مليون يورو بعد تألق خلال الموسم الحالي بتسجيله تسعة أهداف وصناعة ثمانية عشر هدفاً في جميع المسابقات.

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