دورتموند يحسم “ديربي الرور” برباعية

تمكن بروسيا دورتموند من حسم ديربي “الرور” لمصلحته بعد اكتساحه لجاره شالكه برباعية نظيفة ضمن الجولة الـ26 من الدوري الألماني والتي احتضنها ملعب سيغنال إيدونا بارك.

وافتتح دورتموند أهداف المباراة في الدقيقة 29 عن طريق مهاجمه المتألق النرويجي إيرلينغ هالاند، وعزز البرتغالي رافائيل غيريرو تقدم أصحاب الأرض في الدقيقة 45 بالهدف الثاني، وفي الشوط الثاني أضاف البلجيكي ثورغان هازارد الهدف الثالث لدورتموند، قبل أن يعود رافائيل غيريرو وينهي المباراة بالهدف الرابع في الدقيقة 63.

وبعد هذا الفوز الكبير رفع بروسيا دورتموند رصيد نقاطه إلى 54 نقطة في المرتبة الثانية بفارق نقطة عن المتصدر بايرن ميونيخ والذي سيواجه الأحد مضيفه يونيون برلين، فيما توقف شالكه عند 37 نقطة في المركز الثامن.

وعادت عجلة الدوري الألماني للدوران مجدداً بعد توقف دام لقرابة شهرين بسبب أزمة فيروس كورونا حيث ستجرى جميع المباريات بدون حضور الجمهور في جل الملاعب الألمانية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية