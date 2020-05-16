اخبار الرياضة

روسيا تحدد موعد استئناف الدوري الممتاز

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قرر الاتحاد الروسي لكرة القدم استكمال منافسات الدوري الممتاز يوم 21 يونيو المقبل بعد اجتماع لجنته التنفيذية.

وبحثت اللجنة التنفيذية في اجتماعها وضع كرة القدم داخل روسيا على خلفية تفشي فيروس كورونا، وجاء القرار بعودة نشاط الدوري الممتاز بداية من 21 يونيو المقبل والسماح للأندية بإجراء خمس تبديلات في المباراة الواحدة بدلاً من ثلاثة كما كان معتاداً.

وتضمنت القرارات كذلك تحديد أماكن مباريات الدوري مع مراعاة وضع انتشار فيروس كورونا ومراكز الهبوط والصعود للموسم الجديد.

يشار إلى أن زينيت سان بطرسبرغ يتصدر الترتيب بعد مرور 22 جولة قبل توقف الدوري.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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