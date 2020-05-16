روسيا تحدد موعد استئناف الدوري الممتاز

قرر الاتحاد الروسي لكرة القدم استكمال منافسات الدوري الممتاز يوم 21 يونيو المقبل بعد اجتماع لجنته التنفيذية.

وبحثت اللجنة التنفيذية في اجتماعها وضع كرة القدم داخل روسيا على خلفية تفشي فيروس كورونا، وجاء القرار بعودة نشاط الدوري الممتاز بداية من 21 يونيو المقبل والسماح للأندية بإجراء خمس تبديلات في المباراة الواحدة بدلاً من ثلاثة كما كان معتاداً.

وتضمنت القرارات كذلك تحديد أماكن مباريات الدوري مع مراعاة وضع انتشار فيروس كورونا ومراكز الهبوط والصعود للموسم الجديد.

يشار إلى أن زينيت سان بطرسبرغ يتصدر الترتيب بعد مرور 22 جولة قبل توقف الدوري.

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