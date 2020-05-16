أندية إسبانيا تكثف تحضيراتها لاستئناف الليغا

تقرير| 218

بعد توقف تواصل لأكثر من شهرين، عادت أندية إسبانيا للتدريبات تحضيراً لاستئناف الليغا والأعين متجهة إلى شهر يونيو المقبل موعد استئناف الحركة الرياضية مجدداً.

والتحقت أندية أتلتيكو مدريد وفالنسيا وريال بيتيس وإشبيلية وفيال ريال بتدريبات برشلونة وريال مدريد والتي تواصل خوض التمارين بكل جدية بعدما قامت رابطة الليغا بالتخطيط لعودة التدريبات مع الالتزام بالتدابير التي تم الاتفاق عليها مع السلطات الرياضية من أجل ضمان أكبر من السلامة والحفاظ على صحة اللاعبين والطواقم الفنية.

وينص البروتوكول الإسباني للعودة التي وضعته رابطة أندية الليغا بالتعاون مع وزارة الصحة على بداية اللاعبين المحترفين في دوري الدرجة الأولى والثانية على خوض التدريبات الفردية قبل إجراء الاختبارات الطبية التي سيجريها موظفو الأندية.

وتسير عودة لاعبي كرة القدم المحترفين في إسبانيا إلى العمل جنباً إلى جنب مع انتعاش اقتصادي مهم للغاية يساهم بنسبة تصل إلى 1.37% من الناتج المحلي في وقت أصبح الجانب المالي مرتبطاً بالرياضي بصورة واضحة رغم أزمة كورونا الحالية.

تدريبات وعمل من أجل عودة نشاط كرة القدم الإسبانية في وقت تزيد فيه حالات الشفاء من الإصابة بفيروس كورونا في البلاد، والمسؤولون بدأوا بأخذ التدابير لاستئناف نشاط الرياضة بشكل تدريجي وربما تعود بصورة كاملة في يونيو المقبل.

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