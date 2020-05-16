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مونشنغلادباخ يرتقي للمركز الثالث في البوندسليغا

تم النشر منذُ 7 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

حقق بروسيا مونشنغلادباخ الفوز على مضيفه آينتراخت فرانكفورت بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب كومرزبنك آرينا ضمن الأسبوع الـ26 من البوندسليغا.

وتقدم مونشنغلادباخ في النتيجة بعد مرور 37 ثانية فقط من بداية المباراة عبر مهاجمه الحسن بيليا ليصبح ثاني أسرع أهداف الموسم الحالي، وأضاف الفرنسي ماركوس تورام الهدف الثاني في الدقيقة 7.

وفي الشوط الثاني عزز المدافع الجزائري رامي بن سبيعيني تقدم بروسيا مونشنغلادباخ في الدقيقة 73 عبر ركلة جزاء، إلا أن البرتغالي أندريه سيلفا قلص الفارق في الدقيقة 81 لفريقه فرانكفورت.

ليرتقي بروسيا مونشنغلادباخ إلى المركز الثالث في الترتيب برصيد 52 نقطة فيما تجمد آينتراخت فرانكفورت عند 28 نقطة في المركز 13 في ترتيب الدوري الألماني.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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