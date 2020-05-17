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تحكيم محلي في بطولة الظل الأولى في ليبيا للكيك بوكسينغ

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن الاتحاد الليبي للكيك بوكسينغ والرياضات المماثلة أن الحكام التابعين له والمشاركين في الدورة العربية للتحكيم والتي يقيمها الاتحاد العربي حاليا سيشرفون على بطولة ليبيا للظل للكيك بوكسينغ والمواي تاي

وتنطلق البطولة الأسبوع المقبل وسيكون الاتحاد الليبى أول اتحاد محلي يطلق هذه البطولة عقب الاتحاد العربي للعبة إذ تحافظ بطولة الظل على التباعد الاجتماعي خاصة أن المنافسة فيها تتم عبر فيديوهات على الإنترنت، وضمت قائمة الحكام التي أعلن عنها الاتحاد الليبي كلا من إبراهيم العجيلي ونجلاء الدائمي ونادر الشيخ ولؤي فريوان وعلي الهرام وخالد القريتلي ووليد بريون ومحمد بلتيب.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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