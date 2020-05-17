تحكيم محلي في بطولة الظل الأولى في ليبيا للكيك بوكسينغ

أعلن الاتحاد الليبي للكيك بوكسينغ والرياضات المماثلة أن الحكام التابعين له والمشاركين في الدورة العربية للتحكيم والتي يقيمها الاتحاد العربي حاليا سيشرفون على بطولة ليبيا للظل للكيك بوكسينغ والمواي تاي

وتنطلق البطولة الأسبوع المقبل وسيكون الاتحاد الليبى أول اتحاد محلي يطلق هذه البطولة عقب الاتحاد العربي للعبة إذ تحافظ بطولة الظل على التباعد الاجتماعي خاصة أن المنافسة فيها تتم عبر فيديوهات على الإنترنت، وضمت قائمة الحكام التي أعلن عنها الاتحاد الليبي كلا من إبراهيم العجيلي ونجلاء الدائمي ونادر الشيخ ولؤي فريوان وعلي الهرام وخالد القريتلي ووليد بريون ومحمد بلتيب.

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