تواصل منافسات دوري الغريفة الرمضاني

قارب الدوري التنشيطي لكرة القدم الخماسية المقام في ملعب مدرسة “شهداء الواجب” على الانتهاء بعد وصوله إلى مرحلة نصف النهائي بمشاركة ستة فرق ضمت لاعبين من مختلف أحياء مدينة الغريفة.

ورغم تفشي وباء كورونا إلا أن الشباب حاولوا إحياء هذه اللعبة في طقس تعودوا عليه كل رمضان

وكان حضور الجمهور واضحا في الملعب حيث وجد من خلال الدوري مساحة للتمتع بمهارات اللاعبين وتشجيع المباريات التي بدأت تعود من جديد في بعض ملاعب كرة القدم بالمنطقة، وبحسب القائمين عليه فإن الدوري يهدف للترفيه عن ضغوطات الشباب وإعادة نشاط اللعبة بعد توقفها فى المدة الماضية بسبب جائحة كورونا

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