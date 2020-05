أجمل لقطة في أولى جولات الدوري الألماني بعد الحجر الصحي

عادت عجلة الدوري الألماني لكرة القدم إلى الدوران، أمس السبت، ولكن خلف أبواب موصدة في وجه الجماهير وتحت رقابة صحية مشددة، بعد توقف لمدة شهرين بسبب فيروس كورونا المستجد.

وافتتحت مباريات الجولة الـ26 بقمة بوروسيا دورتموند وضيفه شالكه على أرضية ملعب “سيغنال إيدونا بارك”، الذي كان خاليا من الجماهير الصفراء على غير العادة.

وحاول لاعبو دورتموند، التأقلم بأفضل صورة ممكنة مع الوضع الحالي لكرة القدم، حيث حافظوا على مسافة متر ونصف المتر خلال احتفالهم بالأهداف، كما تجنبوا المصافحة والأحضان.

ولكن اللقطة الأبرز والأجمل، كانت بعد نهاية المباراة، حيث امتثل لاعبو دورتموند لعادة كانوا يتبعونها بعد كل لقاء، قبل التوقف الاضطراري للدوري.

فبعد إطلاق الحكم صافرة نهاية المباراة، توجه لاعبو دورتموند نحو المدرجات الشاغرة، من أجل تحية الجمهور الغائب عن الديربي المثير، والذي انتهى بفوز أصحاب الأرض برباعية نظيفة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا