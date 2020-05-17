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رابطة النصر تكرم مشجعي النادي الأوفياء

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

لم تتخلف رابطة نادي النصر الاجتماعية عن إقامة مهرجان الوفاء في نسخته الثانية رغم كل الظروف الصعبة التي يمر بها العالم أجمع بعد تفشي فيروس كورونا، المهرجان جاء هذه المرة لتكريم الجماهير الوفية لنادي النصر العريق

وبدأ المهرجان بعروض الكاراتيه من مدرسة نادي النصر، ثم انطلقت مباراة ودية ضمت نجوما كبارا من نادي النصر على غرار فوزي العيساوي وأحمد سعد وبحضور ابن النادي خالد حسين

وعقب انتهاء المباراة كرمت رابطة نادي النصر عددا من المشجعين الأوفياء بحضور أيقونة النادي اللاعب الدولي السابق والمدرب الوطني فوزي العيساوي، وجاء التكريم الذي أقيم في ساحة البركة تقديرا وعرفانا من الرابطة لكل أعضائها الأوفياء.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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