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ضربة جديدة لعودة الدوري الإيطالي.. بارما يعلن عن إصابات بكورونا

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن فريق بارما الإيطالي عن إصابة لاعبين في فريقه بفيروس كورونا عقب الفحوصات التي أجريت للاعبين والطاقم الفني والإداري.

واكتفى النادي الإيطالي بإعلان عدد الإصابات دون الكشف عن هوية اللاعبين احتراما لخصوصيتهم كما أشار البيان إلى أن اللاعبين تم وضعهم في الحجر الصحي مباشرة لبدء مرحلة العلاج.

وأجرى بارما الفحوصات الطبية المتعلقة بفيروس كورونا امتثالا لقرار رابطة الدوري الإيطالي القاضي بضرورة تطبيق البروتوكول الصحي قبل العودة للتدريبات الجماعية تمهيدا لاستئناف مباريات الدوري الإيطالي في منتصف شهر يونيو القادم.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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