نخبة من نجوم الكرة الليبية يجتمعون بمباراة استعراضية في بنغازي

أقيمت في منطقة ازواوة بمدينة بنغازي مباراة استعراضية جمعت نخبة من أبرز لاعبي كرة القدم الليبية بحضور عدد كبير من الجمهور وأهالي المنطقة.

وشهدت المباراة وجود المهاجم السابق للمنتخب الوطني ونادي الاتحاد أحمد الزوي ومدافع الأهلي بنغازي جبريل البقرماوي ولاعب الهلال والأهلي بنغازي سابقا حامد الطيب، بالإضافة للاعب علاء الشامي ولاعب منتخب الصالات إبراهيم المجبري.

وتشهد مدينة بنغازي هذه الأيام إقامة العديد من المباريات الاستعراضية والمناشط الرياضية لتحريك الأجواء عقب التوقف الإجباري منذ شهر مارس الماضي بعد انتشار فيروس كورونا.

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