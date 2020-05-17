بايرن ميونيخ يواصل صدارة البوندسليغا

تغلّب بايرن ميونيخ على مضيفه يونيون برلين بهدفين دون مقابل ضمن مباريات الأسبوع الـ26 من الدوري الألماني لكرة القدم “البوندسليغا”.

وافتتح هداف الفريق البولندي روبرت ليفاندوفسكي أهداف المباراة في الدقيقة الأربعين من علامة الجزاء، وعزز الظهير الفرنسي بنجامين بافارد النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة الثمانين.

ليرفع الفريق البافاري رصيده إلى 58 نقطة في صدارة البوندسليغا بفارق أربع نقاط عن ملاحقه بروسيا دورتموند، فيما توقف رصيد يونيون برلين عند ثلاثين نقطة في المرتبة 12 في الترتيب.

وكان الدوري الألماني قد استأنف نشاطه مساء السبت بعديد المباريات في الجولة 26 بعد توقف دام لشهرين بسبب تفشي فيروس كورونا حيث تقام المباريات الحالية وسط إجراءات احترازية أبرزها غياب الجمهور عن الملاعب.

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