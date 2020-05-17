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بايرن ميونيخ يواصل صدارة البوندسليغا

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تغلّب بايرن ميونيخ على مضيفه يونيون برلين بهدفين دون مقابل ضمن مباريات الأسبوع الـ26 من الدوري الألماني لكرة القدم “البوندسليغا”.

وافتتح هداف الفريق البولندي روبرت ليفاندوفسكي أهداف المباراة في الدقيقة الأربعين من علامة الجزاء، وعزز الظهير الفرنسي بنجامين بافارد النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة الثمانين.

ليرفع الفريق البافاري رصيده إلى 58 نقطة في صدارة البوندسليغا بفارق أربع نقاط عن ملاحقه بروسيا دورتموند، فيما توقف رصيد يونيون برلين عند ثلاثين نقطة في المرتبة 12 في الترتيب.

وكان الدوري الألماني قد استأنف نشاطه مساء السبت بعديد المباريات في الجولة 26 بعد توقف دام لشهرين بسبب تفشي فيروس كورونا حيث تقام المباريات الحالية وسط إجراءات احترازية أبرزها غياب الجمهور عن الملاعب.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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