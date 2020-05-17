“بروتوكول طبي” يضع أندية إيطاليا أمام مرحلة حاسمة

تقرير| 218

ستستأنف الأندية الإيطالية تدريباتها الجماعية يوم الاثنين وذلك بعد قرار الحكومة لاحتمالية عودة الدوري الإيطالي في 13 يونيو المقبل إضافة إلى وضع بروتوكول صحي جديد.

وأوضحت صحيفة لاغازيتا ديللو سبورت أن رابطة اللاعبين إضافة إلى رابطة الدوري رفضتا البروتوكول الطبي الجديد الذي وافقت عليه الحكومة والاتحاد الفيدرالي والذي يقضي بفرض الحجر الصحي لمدة 15 يوماً في حال وجود حالة إيجابية داخل مجموعة من الأندية.

وكانت رابطتا الدوري واللاعبين قد احتجتا على هذا المرسوم الحكومي واصفة إياه بالمفرط والذي سيعود بالدوري إلى نقطة الصفر وتوقف الموسم.

وذكرت الصحيفة الإيطالية أن رابطة اللاعبين وضعت بروتوكولاً خاصا بها وقدمته إلى الحكومة حيث من المرجح مناقشته في وقت لاحق، ويقضي البروتوكول بأن تبدأ الأندية التدريبات الفردية مع تمرير الكرة إلى بعضهم البعض والبدء بالتدريبات الجماعية بشكل تدريجي وتنفيذ الخطط والجمل التكتيكية مع الأجهزة الفنية استعداداً لاستئناف الموسم.

ومن المتوقع أن يعود الدوري الإيطالي في الثالث عشر من يونيو المقبل وذلك بعد الموافقة من وزارة الرياضة والاتحاد الإيطالي كما ستطلق عدة أندية تدريباتها الجماعية تأهباً للمرحلة الحاسمة من الموسم المتوقف منذ مارس الماضي.

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