البوندسليغا تعود بـ”أرقام استثنائية”

تقرير| 218

شهدت مباريات الأسبوع الـ26 من البوندسليغا التي استؤنفت بداية الأسبوع الجاري، العديد من الأرقام الاستثنائية التي حققها عديد اللاعبين، وذلك بعد توقف الدوري منذ مارس الماضي كغيره من البطولات الأوروبية.

أهم أرقام اليوم الأول جاءت على رأسها نتيجة ديربي الرور بين أصحاب الأرض بورسيا دورتموند وضيفه شالكه والتي حسمها الفريق الأصفر برباعية نظيفة.

وكان الديربي الأبرز في ألمانيا شاهداً على عودة النرويجي إيرلينغ هالاند للتسجيل لاسيما أنه أول من يُسجّل في البوندسليغا بعد العودة من التوقف، هالاند سجّل بعد مرور 29 دقيقة مسجلاً هدفه العاشر في البوندسليغا مع أسود الفيستيفال خلال الموسم الحالي بعد انضمامه في يناير الماضي من سالزبورغ النمساوي.

هدف النجم النرويجي الصاعد جعله ثاني أسرع لاعب يُسجل عشرة أهداف في تاريخ البوندسليغا بعد مرور 540 دقيقة ولا يتفوق عليه إلا لاعب دورتموند السابق الإسباني باكو ألكاسير الذي سجل عشرة أهداف بعد 281 دقيقة.

وكان الفوز الكبير الذي حققه دورتموند على شالكه شاهداً على رقم سيظل محفوراً في التاريخ فهذا الانتصار يعد رقم 800 لفريق ملعب سيغنال إيدونا بارك في تاريخ الدوري الألماني.

أرقام أخرى خرجت بعيداً من ديربي الرور، فالمهاجم البوسني لفريق هيرتا برلين وداد إيبيشيفيتش حقق رقماً استثنائيا جديداً خلال مساهمته بالفوز على هوفنهايم بثلاثية نظيفة.

وسجل اللاعب البوسني للعام الـ15 على التوالي في البوندسليغا ليصبح اللاعب الوحيد الذي نجح في التسجيل منذ 2006 وحتى العام الجاري.

وكان لمواجهة بروسيا مونشنغلادباخ أمام مضيفه آينتراخت فرانكفورت، نصيب من الأرقام الاستثنائية فالفوز بثلاثية مقابل هدف لم يكن بالرقم التاريخي بل تسجيل الهدف الأول بعد مرور 36 ثانية فقط عبر المهاجم الفرنسي الحسن بيليا كان ثاني أسرع هدف في تاريخ الدوري بعد السويدي أوسكار فيندت الذي سجل بعد مرور 29 ثانية أمام دورتموند في عام 2015 .

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