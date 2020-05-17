فاران يتبرع بقميصه لمساعدة مستشفيات لانس

أعلن الفرنسي رافائيل فاران مدافع ريال مدريد تبرعه بقميصه لمزاد سيذهب ريعه إلى مستشفيات مدينة لانس الفرنسية وذلك للمكافحة من تفشي فيروس كورونا.

وذكرت صحيفة ماركا أن فاران تمكّن من بيع قميصه مقابل 4350 يورو، حيث تم جمع قرابة 23800 يورو منذ انطلاق مبادرة اللاعبين التاريخيين لفريق لانس.

وبحسب الصحيفة المقربة من النادي الملكي فإن قميص فاران لم يكن الأغلى بل قميص اللاعب دانييل لوكليرك والذي بيع مقابل 6500 يورو.

ويعد المدافع رافائيل فاران خريج أكاديمية لانس حيث ضمه ريال مدريد في يونيو 2011 مقابل 10 ملايين يورو حيث حقق العديد من الألقاب التاريخية أبرزها دوري أبطال أوروبا في أربع مناسبات إضافة إلى الدوري الإسباني، كما تُوج مع المنتخب الفرنسي بكأس العالم روسيا 2018 .

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