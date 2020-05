يعتقد دومينيك تورينت، المساعد السابق لمدرب نادي مانشستر سيتي، بيب غوارديولا، أن الأخير يمكنه تحقيق مشوار ناجح مع منتخب البرازيل، لو أنيطت له مهمة تدريبه.

ونقل موقع “Globo Esporte” عن الإسباني تورينت، قوله: “بيب هو دائما مرشح لأي منصب يتعلق بكرة القدم. يمكن أن يكون المدرب المثالي والأنسب للمنتخب البرازيلي. وأنا مقتنع أن بإمكانه تطوير منتخب البرازيل.. قوة بيب هي تحسين الفرق، ولكن بدون لاعبين جيدين، لا يمكن تحقيق أي شيء”.

وتابع المدرب الإسباني: “لدى بيب علاقة خاصة مع اللاعبين البرازيليين، لأننا عملنا معهم في برشلونة، وبايرن ميونيخ، ومانشستر سيتي.. إنه يحب اللاعبين البرازيليين، لأنهم متعددو الاستخدامات ويتأقلمون بسرعة مع أي طريقة لعب”.

وعمل تورينت مساعدا لغوارديولا، منذ تسلم الأخير مسؤولية تدريب برشلونة “ب”، في دوري الدرجة الرابعة عام 2007، قبل أن ينتقل الثنائي للإشراف على الفريق الأول لنادي برشلونة (2008-2012)، ثم بايرن ميونيخ (2013-2016)، وأخيرا مانشستر سيتي في 2016، الذي لا يزال يدربه غوارديولا، في حين رحل عنه تورينت في يونيو 2018، لتدريب نيويورك سيتي الأمريكي

The post الكشف عن أنسب منتخب لغوارديولا appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا