غلاسكو لن تتخلى عن اليورو وتجدد رغبتها في الاستضافة

ذكر القائمون على تنظيم نهائيات بطولة أمم أوروبا في غلاسكو الاسكتلندية أن المدينة مستمرة في استضافة منافسات البطولة التي تم تأجيلها للعام القادم، على خلفية تفشي فيروس كورونا واستحالة إقامتها في الصيف الحالي.

وكان الاتحاد الأوروبي قد ذكر في وقت سابق أن ثلاث مدن تتجه لقرار الاعتذار عن تنظيم البطولة التي ستقام في اثنتي عشرة مدينة أوروبية احتفالا بذكرى تأسيس الاتحاد.

وقرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في أبريل الماضي تأجيل بطولة أمم أوروبا حتى العام القادم لإفساح المجال أمام الاتحادات التابعة له لاستكمال منافسات البطولات المتوقفة في غالبيتها منذ شهر مارس الماضي عقب انتشار فيروس كورونا.

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