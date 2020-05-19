اخبار الرياضة

غلاسكو لن تتخلى عن اليورو وتجدد رغبتها في الاستضافة

تم النشر منذُ 15 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ذكر القائمون على تنظيم نهائيات بطولة أمم أوروبا في غلاسكو الاسكتلندية أن المدينة مستمرة في استضافة منافسات البطولة التي تم تأجيلها للعام القادم، على خلفية تفشي فيروس كورونا واستحالة إقامتها في الصيف الحالي.

وكان الاتحاد الأوروبي قد ذكر في وقت سابق أن ثلاث مدن تتجه لقرار الاعتذار عن تنظيم البطولة التي ستقام في اثنتي عشرة مدينة أوروبية احتفالا بذكرى تأسيس الاتحاد.

وقرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في أبريل الماضي تأجيل بطولة أمم أوروبا حتى العام القادم لإفساح المجال أمام الاتحادات التابعة له لاستكمال منافسات البطولات المتوقفة في غالبيتها منذ شهر مارس الماضي عقب انتشار فيروس كورونا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

أضف تعليقـك