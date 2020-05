أفادت وسائل إعلام إيطالية بأن البرتغالي كريستيانو رونالدو عاد لمعسكر تدريبات فريق يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم، الثلاثاء، بعد أكثر من شهرين من الرحيل للبرتغال عندما توقف الدوري الإيطالي بسبب وباء فيروس كورونا.

وترك رونالدو مدينة تورينو الإيطالية بعد أن تغلب يوفنتوس على إنتر ميلتن 2 / صفر أمام مدرجات خالية في ملعب أليانز يوم 8 آذار/ مارس الماضي.

وتوقفت منافسات الدوري الإيطالي في اليوم التالي، حيث يحتل يوفنتوس صدارة الترتيب بفارق نقطة أمام لاتسيو مع تبقي 12 جولة على نهاية المسابقة.

وعاد رونالدو إلى مدينة تورينو قادما من جزيرة ماديرا يوم 4 أيار/ مايو، حيث قضىى أسبوعين في الحجر الصحي في فيلته على التلال المطلة على المدينة.

ويتدرب رونالدو وزملاؤه بالفريق بشكل منفرد في معسكر “كونتيناسا” حيث تنتظر رابطة الدوري الضوء الأخضر من الحكومة لإقامة التدريبات في مجموعات. ثم تأمل بعدها الأندية أن تستأنف الموسم في منتصف حزيران/ يونيو.

toolTips(‘.classtoolTips4′,’فيروس كورونا 2 المرتبط بالمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة ويُعرف اختصارًا SARS-CoV-2، وكان يعرف أيضاً باسم فيروس كورونا المستجد 2019 ويشار إليه اختصارًا 2019-nCoV‏. الفيروس معدٍ بين البشر وهو مسببٌ مرض فيروس كورونا 2019 (كوفيد-19). لا يوجد لقاح متوفرٌ له إلى حد الآن.

‘); toolTips(‘.classtoolTips4′,’فيروس كورونا 2 المرتبط بالمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة ويُعرف اختصارًا SARS-CoV-2، وكان يعرف أيضاً باسم فيروس كورونا المستجد 2019 ويشار إليه اختصارًا 2019-nCoV‏. الفيروس معدٍ بين البشر وهو مسببٌ مرض فيروس كورونا 2019 (كوفيد-19). لا يوجد لقاح متوفرٌ له إلى حد الآن.

‘);

The post رونالدو يعود لتدريبات يوفنتوس appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا