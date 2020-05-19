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عشاق الأهلي بنغازي يُجهّزون لتكريم “محمد الخراز”

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يستعد عشاق نادي الأهلي بنغازي يوم غد الموافق السابع والعشرين من رمضان لمتابعة المباراة الاستعراضية التي ستقام لتكريم حارس الأهلي بنغازي السابق محمد الخراز

المباراة التي ستقام بملعب زهرات المستقبل ستشهد مشاركة عدد من نجوم كرة القدم وكرة القدم الخماسية وهم علي البشاري وونيس خير وأحمد المصلي ومحمد الشيباني وحسين كاوية وجلال طفاية وسالم الدوكالي وأحمد الزوي.

كما سيحضر اللاعب كريم سلامة ولامين تاورغي وأسامة زقلام وإدريس كبسة وإبراهيم ويشي ومحمد شحوت وربيع الحوتي إلى جانب عبد الجليل البرعصي وصلاح قديدة وطلال بوسنينة.

أما في حراسة المرمى فسيشارك في المباراة الحارسان حاتم حربة ومفتاح الشريف.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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