عشاق الأهلي بنغازي يُجهّزون لتكريم “محمد الخراز”

يستعد عشاق نادي الأهلي بنغازي يوم غد الموافق السابع والعشرين من رمضان لمتابعة المباراة الاستعراضية التي ستقام لتكريم حارس الأهلي بنغازي السابق محمد الخراز

المباراة التي ستقام بملعب زهرات المستقبل ستشهد مشاركة عدد من نجوم كرة القدم وكرة القدم الخماسية وهم علي البشاري وونيس خير وأحمد المصلي ومحمد الشيباني وحسين كاوية وجلال طفاية وسالم الدوكالي وأحمد الزوي.

كما سيحضر اللاعب كريم سلامة ولامين تاورغي وأسامة زقلام وإدريس كبسة وإبراهيم ويشي ومحمد شحوت وربيع الحوتي إلى جانب عبد الجليل البرعصي وصلاح قديدة وطلال بوسنينة.

أما في حراسة المرمى فسيشارك في المباراة الحارسان حاتم حربة ومفتاح الشريف.

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