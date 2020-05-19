صحف البرتغال تشيد بالمعتصم المصراتي

سلطت صحيفتا أبولا وريكورد البرتغاليَّتين الضوء على لاعب المنتخب الوطني المعتصم المصراتي والذي يلعب مع فريق ريو آفي حيث خصصت مساحة للإشادة بلاعب الوسط الذي يقدم أداء متميزاً مع فريقه الحالي.

وأشارت صحيفة أبولا إلى أن المصراتي صاحب الـ24 عاماً والمعار من فيتوريا غيماريش سيكون حراً في نهاية الموسم الأمر الذي سيفتح الباب أمام عديد الأندية في البرتغال وفي القارة الأوروبية للتعاقد معه خلال الميركاتو المقبل.

وخصصت صحيفة ريكورد جانباً للحديث عن المصراتي وأكدت أنه يقدم مستويات رائعة مع فريقه الحالي في فترة قصيرة كما أظهر صفات متميزة خلال المواسم الماضية.

وأشارت ريكورد إلى أن إدارة نادي ريو آفي تنوي تجديد استعارتها للاعب الوسط إلا أن هناك العديد من الأندية المهتمة بالتعاقد مع اللاعب خلال الموسم المقبل لذلك سيكون من الصعب بقاؤه لموسم إضافي.

ويحتل فريق ريو آفي المركز الرابع في ترتيب الدوري البرتغالي المتوقف بسبب تفشي فيروس كورونا برصيد ثماني وثلاثين نقطة متقدماً على فيتوريا غيماريش فريق المعتصم المصراتي الذي قدم منه معاراً خلال سوق الانتقالات الشتوية الماضية.

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