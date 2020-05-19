بعد تعافيه.. كاسيرس: كورونا وقع في حبي””

تعافى الأورغوياني مارتن كاسيرس من فيروس كورونا الذي أصابه في شهر مارس الماضي بعد أن أعلن ذلك في بث مباشر جمعه بمتابعيه على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام.

كاسيرس البالغ من العمر 32 عاما روى قصة معاناته مع الفيروس قائلا إنه بدأ يعاني من أعراضه في العاشر من شهر مارس الماضي وطُلب منه البقاء في المنزل على أن يتجاوز هذه المحنة في غضون 20 يوما فقط لكن الفيروس استمر في مطاردته لحوالي 60 يوما، مشيرا إلى أن كورونا وقع في حبه وحاول التعايش معه.

وأضاف مدافع أندية يوفنتوس وبرشلونة ولاتسيو السابق أن نتيجة الفحوصات الأخيرة جاءت سلبية ليتخلص وبشكل رسمي من المرض الذي لازمه طوال المدة الماضية.

وكانت رابطة الدوري الإيطالي قد أعلنت في الفترة الماضية عن استئناف الدوري في منتصف شهر يونيو القادم .

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