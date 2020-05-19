اخبار الرياضة

بعد تعافيه.. كاسيرس: كورونا وقع في حبي””

تم النشر منذُ يومين
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تعافى الأورغوياني مارتن كاسيرس من فيروس كورونا الذي أصابه في شهر مارس الماضي بعد أن أعلن ذلك في بث مباشر جمعه بمتابعيه على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام.

كاسيرس البالغ من العمر 32 عاما روى قصة معاناته مع الفيروس قائلا إنه بدأ يعاني من أعراضه في العاشر من شهر مارس الماضي وطُلب منه البقاء في المنزل على أن يتجاوز هذه المحنة في غضون 20 يوما فقط لكن الفيروس استمر في مطاردته لحوالي 60 يوما، مشيرا إلى أن كورونا وقع في حبه وحاول التعايش معه.

وأضاف مدافع أندية يوفنتوس وبرشلونة ولاتسيو السابق أن نتيجة الفحوصات الأخيرة جاءت سلبية ليتخلص وبشكل رسمي من المرض الذي لازمه طوال المدة الماضية.

وكانت رابطة الدوري الإيطالي قد أعلنت في الفترة الماضية عن استئناف الدوري في منتصف شهر يونيو القادم .

 

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك