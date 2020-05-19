اخبار الرياضة

في أجواء سادتها الروح الرياضية.. “نجوم المدرسة” يتوج بدوري الغريفة

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

على ملعب مدرسة شهداء الواجب بالغريفة، اختتم الدوري التنشيطي لكرة القدم الخماسية بتفوق فريق نجوم المدرسة على نجوم حي التركيات بأربعة أهداف مقابل صفر في أجواء رياضية حضرها لفيف من محبي هذه الرياضة .

وأظهرت المباراة التنافسية مهارات اللاعبين من كلا الفريقين، بعيدا عن الربح والخسارة حيث انطلق الدوري بهدف إحياء اللعبة بعد أن توقفت في المدة الماضية بسبب تفشي فيروس كورونا.

وعقب نهاية المباراة وزعت شهادات مشاركة على جميع الفرق في الدوري كما تم تتويج الفريق الفائز بكأس البطولة ليسدل الستار على أحد عشر يوما من المنافسات وسط أجواء إيجابية ضمت الجميع تحت سقف الروح الرياضية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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