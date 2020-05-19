عيدنا عيدكم.. مبادرة من “ألتراس كاربونيرا” لدعم الأسر المحتاجة

أطلقت مجموعة ألتراس كاربونيرا التي تشتهر بتشجيع نادي النصر مبادرة جديدة تحت شعار عيدنا عيدكم تهدف لإدخال الفرحة والبهجة لقلوب الناس من خلال توزيع بعض المساعدات.

الحملة تتكون من مجموعة ملابس عيد لأطفال بعض الأسر المحتاجة لتنضم هذه المبادرة إلى مجموعة المبادرات التي قامت بها المجموعة في الفترة السابقة ومنها الحملات الإرشادية والتوعوية التي أشرفت عليها شهر مارس الماضي بعد انتشار خطر فيروس كورونا.

وأوضح القائمون على ألتراس كاربونيرا من خلال الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أنهم جزء من هذا المجتمع في كافة المحن وهو ما دفعهم لتنظيم مثل هذه المبادرات.

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