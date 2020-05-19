فرناندو ألونسو جاهز للعودة للفورمولا1

أكد الرئيس السابق لفريق رينو فلافيو برياتوري بأن السائق الإسباني فرناندو ألونسو مستعد للعودة إلى سباقات الفورمولا1 بعد غياب عام واحد والمشاركة في سباق الراليات.

وأوضح برياتوري، الذي يعمل مستشاراً للسائق الإسباني، أن السائق على أتم الجاهزية للعودة إلى بطولة العالم للفورمولا1 في الموسم المقبل في حال أراد أي فريق ضمه.

وقال في تصريحات لصحيفة “لاغازيتا ديللو سبورت” أن ألونسو لديه الدافع لاستئناف رياضته المفضلة.

وكان ألونسو قد حقق أفضل إنجازاته مع فريق رينو وتوج ببطولة العالم للفورمولا1 في عامي ألفين وخمسة وألفين وستة.

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