المرج .. أمسية رمضانية لتكريم رئيس نادي النصر السابق المهندس الشريف الوافي

المرج 20 مايو 2020 (وال)- نظمت ببلدية المرج، أمسية رمضانية تخللت تكريم رئيس مجلس إدارة نادي النصر السابق المهندس الشريف الوافي.

هذا وتخللت الأمسية التي أقيمت خلال الأيام القليلة الماضية، نقاشات وحوارات ثقافية رياضية، حيث تحدث المهندس الشريف الوافي عن فترة توليه مجلس إدارة نادي النصر، وعن المواقف والطرائف التي عاشها مع الرياضيين والمشجعين، متمنيًا للنادي السداد والتوفيق.

ونفى الشريف الوافي – في تصريح خاص لوكالة الأنباء الليبية – وجود أي حسابات له على مواقع التواصل الاجتماعي، محذرًا في الوقت ذاته من الانجرار وراء الحسابات المزورة.

وعبّر المهندس الشريف الوافي عن أسفه الشديد من بعض ضعفاء النفوس الذين انتحلوا اسمه وإنشاء حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد المهندس الشريف الوافي أن جميع تصريحاته وآراءه تكون بشكل شخصي وليس عبر الحسابات المزورة.

وأضاف المهندس الشريف الوافي أنه لا يعلم محتوى الصفحات التي انتحلت شخصيته ولا يتابعها أساسًا، مؤكدًا أن آخر ما نشر له على جدران موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، كان عقب تفجير القبة الغادر عام 2016 م، ومنذ ذلك الوقت وهو يعتزل الأوساط الالكترونية لأسباب خاصة.

في المقابل، قال نائب رئيس مجلس الإدارة السابق أسامة بوزيد المغربي، إن الأمسية تهدف إلى استرجاع ذكريات نادي النصر الرياضية لموسم 2017 – 2018، وتتويج نادي النصر ببطولة الدوري الممتاز لكرة القدم، ودوري كرة السلة.

يُشار إلى أن المهندس الشريف الوافي، كان قد قدم استقالته من رئاسة نادي النصر لرئيس الجمعية العمومية في أغسطس 2018، بعد انتخابه رئيسًا لمجلس إدارة النادي في أغسطس. (وال- المرج) أ ف/ ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال