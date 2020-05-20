ترقب في الكويت لقرار وزارة الصحة حول استئناف الدوري

أعلن نائب رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم أنه ينتظرون موافقة وزارة الصحة لكي يتم استئناف الموسم المتوقف إجباريا بسبب فيروس كورونا.

وحدد الاتحاد الكويتي الحادي عشر من شهر سبتمبر موعدا لعودة المسابقة لكنه يتطلع للموافقة الحكومية حتى تسير الأمور على خير ما يرام.

وعقدت اللجنة الأولمبية الكويتية اجتماعا مع رؤساء الاتحادات الرياضية للاطلاع على خططهم بشأن عودة الحركة الرياضية مجددا خلال الفترة القادمة.

وبحسب الإعلان السابق للاتحاد الكويتي فإن الدوري سينطلق بمباراة مؤجلة تجمع فريقي الكويت والنصر.

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