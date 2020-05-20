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منذ أزمة كورونا .. رونالدو يشارك في تدريبات يوفنتوس للمرة الأولى

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شارك البرتغالي كرستيانو رونالدو للمرة الأولى في تدريبات فريقه يوفنتوس منذ نحو 72 يوماً وذلك نتيجة لتوقف النشاط الرياضي الناتج عن تفشي فيروس كورونا.

وجاءت مشاركة الدون في مران السيدة العجوز بعد خضوعه لفحوصات طبية مكثفة تمهيداً لاستئناف التدريبات الجماعية والدوري خلال الفترة المقبلة، ويستعد رونالدو في التدريبات المنفردة مع البيانكونيري فيما شارك خلال التمارين كل من لاعب الوسط ميراليم بيانيتش والمهاجم باولو ديبالا والحارس جيانويجلي بوفون .

ووصل رونالدو إلى تورينو مطلع الشهر الجاري قادماً من ماديرا مكان إقامة العزل الصحي بسبب فيروس كورونا، ومن المنتظر استئناف منافسات السيريا آ خلال يونيو المقبل وذلك بعد تحديد الموعد المبدئي للانطلاق في 13 من الشهر المقبل.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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