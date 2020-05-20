كورونا يطارد أندية البريمرليغ

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز ظهور 6 حالات نتائج إيجابية لأشخاص في 3 أندية بعد الفحوصات التي خضع لها عدد من الموظفين واللاعبين في مختلف الأندية تحضيرا لعودة البريمرليغ .

وأسفرت اختبارات الإصابة بكورونا التي أجريت خلال يومين لــ 748 شخصاً، عن 6 إصابات في 3 أندية مختلف إلا أن رابطة البريمرليغ لم تعلن هوية الأشخاص الذين تمت إصابتهم أو الأندية التي ينتمون إليها.

وذكرت رابطة الدوري الإنجليزي أنه وعقب هذه النتائج سيسمح للأندية بإجراء دورات تدريبية جماعية تشمل جميع الأفراد الذين أسفرت اختباراتهم عن نتائج سلبية لكورونا، ومن المقترح عودة التدريبات الجماعية للبريمرليغ في الأول من يونيو المقبل تمهيداً لاستئناف الدوري بشكل رسمي.

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