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الملكي ينضم للمشاركين ببطولة التضامن الأوروبي

تم النشر منذُ 15 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

انضم ريال مدريد إلى قائمة الأندية المشاركة في كأس التضامن الأوروبي لعام 2021 إلى جانب بايرن ميونيخ وإنتر ميلانو.

وذكرت صحيفة ماركا بأن النادي الملكي وافق على المشاركة في البطولة حيث ستتم استضافته أمام إنتر ميلانو على ملعب جوزيبي مياتزا وتنتهي البطولة بمواجهته أمام بايرن ميونيخ على ملعب أليانز أرينا.

وأشارت الصحيفة إلى أن موعد إقامة البطولة الودية يعتمد على عودة الجمهور للملاعب، حيث ترغب اللجنة المنظمة خوض البطولة بحضور المشجعين.

وستتم دعوة العاملين في منظمة الصحة العالمية لحضور مباريات البطولة الودية من أجل إظهار التضامن لعملهم في مكافحة فيروس كورونا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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