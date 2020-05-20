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لاعبو برشلونة يرفضون اللعب خارج كامب نو

تم النشر منذُ 15 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

رفض لاعبو فريق برشلونة مقترح إدارة النادي الكاتالوني باستكمال الموسم على ملعب يوهان كرويف بدلاً من الكامب نو.

وأشارت صحيفة “موندو ديبورتيفو” إلى أن إدارة برشلونة أخبرت لاعبي الفريق الأول بانتهاء الموسم وإقامة المباريات على ملعب المدينة الرياضية يوهان كرويف ليصبح بديلاً لملعب كامب نو إلا أن نجوم الفريق الكاتالوني رفضوا مقترح الإدارة.

ويأتي خيار خوض مباريات برشلونة خارج الكامب نو وذلك مع عودة منافسات الليغا خلف أبواب مغلقة كما سيكمل ريال مدريد الموسم على ملعب “ألفريدو دي ستيفانو” لتسريع أعمال الصيانة والتطوير في ملعبه الرئيسي سانتياغو برنابيو.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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