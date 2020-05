بايرن ميونيخ ينجح في تمديد عقد نوير

مدد بايرن ميونيخ عقد حارسه مانويل نوير حتى عام 2023 بعد مسلسل طويل من المفاوضات.

وكان عقد حارس البايرن سينتهي بنهاية الموسم القادم لكن البافاري نجح في إقناعه بالبقاء رفقة الفريق لثلاثة مواسم إضافية.

وفي تصريح له عقب التجديد قال نويير إنه كان مترددا في البداية لأنه لا يعلم مصير البوندسليغا في ظل التوقف الإجباري، لكن الأمور اتضحت فيما بعد بالنسبة له وهذا ما دفعه للتجديد.

وحقق بايرن ميونيخ الفوز على حساب يونيون برلين بهدفين دون رد في الجولة بعد الاستئناف مساء الأحد الماضي.

