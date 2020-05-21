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جيرو باق مع تشلسي لموسم جديد

تم النشر منذُ 24 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

جدد تشلسي عقد المهاجم الفرنسي أوليفييه جيرو حتى نهاية العام المقبل، بعد أن كان رحيله سيكون مجانيا في الصيف الحالي بسبب انتهاء عقده في يونيو.

وعبر اللاعب الفرنسي جيرو في تصريحاته فور تجديد عقده عن سعادته للبقاء مع تشيلسي لعام إضافي متطلعا لعودة منافسات البريميرليج في الفترة القادمة.

هذا وذكر بيان تشيلسي أن قرار تجديد عقد جيرو اتخذ في الشهر الماضي بموافقة المدرب فرانك لامبارد الذي صرح في وقت سابق أن جيرو يتعامل بشكل محترف.

وكان المهاجم الفرنسي قريبا في العديد من المرات للانتقال إلى الدوري الإيطالي حيث أبدى ناديا الإنتر ولاتسيو اهتمامهما بضمه.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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