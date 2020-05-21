الليبي محمد صولة يرغب في خوض تجربة احترافية جديدة خارج البحرين

أخبار ليبيا24

أكد الليبي محمد صولة، المحترف بنادي الرفاع البحريني، أنه يطمح في خوض تجربة احترافية جديدة في الوطن العربي، حيث كشف في تصريحات صحفية، أنه وقع عقدا في الفترة الماضية مع إحدى شركات تسويق اللاعبين بمنطقة الخليج، من أجل الحصول على عقد احتراف جديد مع أحد الأندية.

وأشار صولة إلى أنه يبحث عن تجربة خارج الدوري البحريني، موضحًا أنه يهدف من خلال التجربة الجديدة التي يبحث عنها، لتطوير مستواه الفني وتحقيق الألقاب والحفاظ على مكانته في صفوف المنتخب الوطني خلال الفترة المقبلة.

وحقق صولة نتائج إيجابية وظهر بمستوى جيد في الدوري البحريني مع المحرق والرفاع.

وكشف المحترف الليبي محمد صولة، في وقت سابق، أن عقده مع الرفاع البحريني ينتهي مع نهاية الشهر الجاري.

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