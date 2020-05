جائزة أفضل لاعب للجزائري بوداوي رغم إلغاء الدوري الفرنسي

اختير النجم الجزائري هشام بوداوي، لاعب نادي بارادو السابق، كأفضل لاعب صاعد في صفوف فريق نيس الفرنسي هذا الموسم، بعد الأداء المميز الذي قدمه رفقة كتيبة المدير الفني باتريك فييرا.

وحصد اللاعب الجزائري البالغ 20 عاما، أعلى نسبة من التصويت برصيد 48 %، متقدما على كلود موريس الذي حصد 26 %، والكاميروني إغناتيوس غانغو الذي حصد 8%.

وتصدر بوداوي الاستفتاء، رغم عقوبة لجنة التأديب التابعة لرابطة الدوري الفرنسي، التي عاقبته بالإيقاف لـ4 مباريات، بعد تدخله على لاعب نيم روما فيليبوتو، وهو ما عرضه لعقوبة الطرد من مواجهة فريقه نيس أمام نيم أولمبيك، قبل توقف الدوري بسبب جائحة فيروس كورونا.

وكان متوسط ميدان المنتخب الجزائري قد انتقل إلى نيس، خلال موسم الانتقالات الصيفية الماضي، ليلتحق بمواطنيه آدم وناس ويوسف عطال، اللذين حملا قميص الفريق الفرنسي من قبله.

وقررت رابطة المحترفين الفرنسية في اجتماعها الشهر الماضي، تتويج باريس سان جيرمان بلقب بطل الدوري الفرنسي رسميا بعد أن تم إلغاء الموسم الحالي بسبب فيروس “كوفيد-19”.

