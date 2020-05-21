إعلان موعد نهاية الموسم في إيطاليا

تقرير 218

يواصل مسؤولو الكرة الإيطالية اجتماعاتهم لحسم مشاكل الموسم المترتبة جراء التوقف الإجباري بسبب فيروس كورونا، والاتحاد الإيطالي وضع شكل نهاية الموسم الحالي.

وبحسب شبكة سكاي سبورت إيطاليا قرر الاتحاد الإيطالي استئناف منافسات دوري الدرجة الأولى السيريا آ إضافة إلى الثانية والثالثة بينما لن يستأنف دوري الدرجة الرابعة.

ومنح الاتحاد الإيطالي الفرصة لإكمال موسم الدوري حتى 20 من أغسطس المقبل، فيما سينتهي الموسم بصورة كاملة في 31 من الشهر ذاته، وذلك لضمان ختام بطولة كأس إيطاليا خلال الأسبوع الأخير عقب انتهاء الدوري.

وبدأ اتحاد الكرة الإيطالي التفكير في الموسم القادم للملمة الأزمة الراهنة حيث تم تحديد الأول من سبتمبر القادم موعداً لانطلاق الموسم الجديد حيث يمكن إقامة المباريات عقب هذا التاريخ.

واتضحت معالم موعد نهاية الموسم الكروي في إيطاليا إلا أن استئناف الموسم المتوقف لربما يجد صعوبات العودة والأنظار متجهة إلى 28 من الشهر الجاري الموعد الذي سيحدد شكل الموسم بعد أزمة كورونا الراهنة.

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