زيارة أسرة الأهلي بنغازي لدار الرعاية الاجتماعية

نشرت صفحة نادي الأهلي بنغازي الرسمية على الفيسبوك صورة زيارة الأسرة الأهلاوية إلى دار الرعاية الاجتماعية في بنغازي لمشاركتهم أجواء شهر رمضان

وتأتي هذه الزيارة تأكيدا لدور النادي الاجتماعي ومشاركة الأطفال فرحة الشهر الكريم. وضم وفد الأهلي بنغازي رئيس النادي خالد السعيطي وعددا من اللاعبين إضافة الى مجموعة من المشجعين الأوفياء الذين اختاروا مشاركة هذه اللحظات مع الأيتام، ويشهد نادي المشوار الطويل الفترة الأخيرة نهضة كبيرة في مجال التطوير والتسويق والاستثمار حيث ترغب إدارته بمنافسة الأندية العربية من خلال تطوير مرافقه واستثمار موارده.

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