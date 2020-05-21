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زيارة أسرة الأهلي بنغازي لدار الرعاية الاجتماعية

تم النشر منذُ 22 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نشرت صفحة نادي الأهلي بنغازي الرسمية على الفيسبوك صورة زيارة الأسرة الأهلاوية إلى دار الرعاية الاجتماعية في بنغازي لمشاركتهم أجواء شهر رمضان

وتأتي هذه الزيارة تأكيدا لدور النادي الاجتماعي ومشاركة الأطفال فرحة الشهر الكريم. وضم وفد الأهلي بنغازي رئيس النادي خالد السعيطي وعددا من اللاعبين إضافة الى مجموعة من المشجعين الأوفياء الذين اختاروا مشاركة هذه اللحظات مع الأيتام، ويشهد نادي المشوار الطويل الفترة الأخيرة نهضة كبيرة في مجال التطوير والتسويق والاستثمار حيث ترغب إدارته بمنافسة الأندية العربية من خلال تطوير مرافقه واستثمار موارده.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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