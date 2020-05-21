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أكرم الزوي يفتتح ملعب إشبيلية بمشاركة النجوم

تم النشر منذُ 21 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

سيشهد يوم غدا الجمعة افتتاح ملعب إشبيلية الرياضي في مدينة بنغازي بمباراة استعراضية تجمع عددا من نجوم كرة القدم

و سيكون الملعب الجديد تحت إدارة اللاعب الدولي أكرم الزوي ووليد المقرحي اللذين وجّها دعوة عامة للجمهور الرياضي لحضور افتتاح الملعب ومتابعة المباراة الاستعراضية والتي ستشهد وجود نجوم كرة القدم الحاليين والسابقين ومنهم عبد الرحمن العمامي ومرعي الرملي وأحمد الزوي إضافة إلى جواد رزق وونيس خير وخالد حسين وخليفة الماقني وغيرهم من النجوم الذين يتنافسون في مباراة استعراضية هي الأولى على ملعب إشبيلية الرياضي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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