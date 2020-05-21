حكام ليبيا في الكيك بوكسينغ يختتمون الدورة العربية

أنهى حكام ليبيا في رياضة الكيك بوكسينغ الدورة التدريبية عن بعد والتي أشرف عليها الاتحاد العربي للعبة

وشهدت الدورة التي أقيمت على تطبيق زووم عبر الإنترنت مشاركة 250 حكما من 14 دولة منهم 8 حكام من ليبيا، وتركزت الدورة على الشخصية القيادية للحكام وأنماط القيادة وتحديثات القانون الدولي “واكو” ونظام التنقيط الإلكتروني وكيفية إدارة اللقاء على الحلبة وكذلك على البساط إضافة إلى توحيد الإشارات والأوامر وأيضا التعريف بسلطات وواجبات التحكيم، هذا وحرص الاتحاد الليبي للعبة على تهنئة الحكام المشاركين في هذه الدورة.

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