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حكام ليبيا في الكيك بوكسينغ يختتمون الدورة العربية

تم النشر منذُ 21 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أنهى حكام ليبيا في رياضة الكيك بوكسينغ الدورة التدريبية عن بعد والتي أشرف عليها الاتحاد العربي للعبة

وشهدت الدورة التي أقيمت على تطبيق زووم عبر الإنترنت مشاركة 250 حكما من 14 دولة منهم 8 حكام من ليبيا، وتركزت الدورة على الشخصية القيادية للحكام وأنماط القيادة وتحديثات القانون الدولي “واكو” ونظام التنقيط الإلكتروني وكيفية إدارة اللقاء على الحلبة وكذلك على البساط إضافة إلى توحيد الإشارات والأوامر وأيضا التعريف بسلطات وواجبات التحكيم، هذا وحرص الاتحاد الليبي للعبة على تهنئة الحكام المشاركين في هذه الدورة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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