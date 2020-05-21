مباراة استعراضية لتأبين سعد مسعود في سرت

لمسة وفاء قام بها قدامى رياضيّي نادي النجم الساطع سابقاً تكريما لفقيد الرياضة الليبية عامة والسرتاوية خاصة الرياضي الكابتن سعد مسعود زيد من خلال مباراة استعراضية ضمت عددا من اللاعبين القدامى احتضنها الملعب الجانبي للمدينة الرياضية سرت واستذكر من خلالها اللاعبون ذكريات النجم الساطع

وشهدت المباراة أيضا تكريم حارس مرمى نادي النجم الساطع سابقا منذ العام 1984 سعيد عبد الرحمن عبد الدائم. وأطلق عليه رفاقه لقب العميد حيث قدموا له شهادة شكر وتقدير و جائزة رمزية.. تقديرا لما قدمه للكرة في سرت طيلة هذه السنوات

ويعتبر نادي النجم الساطع من الأندية القديمة بمدينة سرت حيث تم دمجه مع نادي الانطلاق السابق ليصبحا تحت مظلة نادي واحد أُطلق عليه نادي خليج سرت ولا يزال مستمر حتى يومنا هذا.

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