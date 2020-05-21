مارتينيز “يجدد الولاء” حتى نهاية المونديال القادم

أعلن الاتحاد البلجيكي لكرة القدم تجديد عقد مدربه الإسباني روبيرتو مارتينيز بصورة رسمية حتى نهائيات كأس العالم 2022.

وذكر مارتينيز أنه يريد أن يتحدث عن مستقبله قبل يونيو الموعد السابق لبطولة أمم أوروبا إلا أن الاتحاد البلجيكي ينتظر موعد عودة النشاطات الرياضية لتمديد العقد بشكل رسمي.

وكان من المقرر أن ينتهي عقد المدرب الإسباني بعد نهاية يورو2020 الصيف المقبل قبل أن تؤجل إلى صيف العام القادم.

واستلم مارتينيز مهام الإدارة الفنية لمنتخب الشياطين الحمر في أغسطس ألفين وستة عشر ووصل مع بلجيكا إلى المركز الثالث في مونديال 2018.

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