“أسطورة بلباو” يعتزل كرة القدم

أعلن مهاجم أتلتيك بلباو المخضرم أرتيز أدوريز إنهاء مسيرته مع كرة القدم بعد مشوار حافل وذلك مع وصوله إلى 39 عاماً.

وقال أدوريز على حسابه في تويتر، إنه حان الوقت لترك كرة القدم، حيث تواصل معه الأطباء لإجراء جراحة مستعجلة والعودة لممارسة الحياة بصورة طبيعية دون لعب كرة القدم.

وكان المهاجم المخضرم يسعى لتوديع جمهور فريقه خلال المباراة أمام الغريم ريال سوسيداد في نهائي كأس ملك إسبانيا، إلا أن توقف النشاط الرياضي بسبب تفشي فيروس كورونا أوقف لعب النهائي ليقرر أدوريز الاعتزال وإنهاء مشواره اكلينيكيا بسبب تقدمه في العمر بعد نصيحة الأطباء لعمل جراحة استبدال مفصل الورك بصورة عاجلة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية