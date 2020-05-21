اخبار الرياضة

“أسطورة بلباو” يعتزل كرة القدم

تم النشر منذُ 13 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن مهاجم أتلتيك بلباو المخضرم أرتيز أدوريز إنهاء مسيرته مع كرة القدم بعد مشوار حافل وذلك مع وصوله إلى 39 عاماً.

وقال أدوريز على حسابه في تويتر، إنه حان الوقت لترك كرة القدم، حيث تواصل معه الأطباء لإجراء جراحة مستعجلة والعودة لممارسة الحياة بصورة طبيعية دون لعب كرة القدم.

وكان المهاجم المخضرم يسعى لتوديع جمهور فريقه خلال المباراة أمام الغريم ريال سوسيداد في نهائي كأس ملك إسبانيا، إلا أن توقف النشاط الرياضي بسبب تفشي فيروس كورونا أوقف لعب النهائي ليقرر أدوريز الاعتزال وإنهاء مشواره اكلينيكيا بسبب تقدمه في العمر بعد نصيحة الأطباء لعمل جراحة استبدال مفصل الورك بصورة عاجلة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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