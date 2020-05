«كورونا» يُكبد مانشستر يونايتد خسائر فادحة

تراجع إجمالي إيرادات نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي الربع الثاني على التوالي وبنسبة 19 في المئة ليصل إلى 123.7 مليون جنيه استرليني، بعد أن تسبب فيروس كورونا في توقف الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

كما تراجعت قيمة الأرباح الأساسية لمانشستر يونايتد بنسبة 32 في المئة إلى 27.9 مليون جنيه إسترليني.

وحُرم جمهور كرة القدم حول العالم من المباريات المباشرة لنحو شهرين، وتوقفت معظم مسابقات الدوري الاحترافية في محاولة لمكافحة انتشار الفيروس.

وعانت أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لتوفير أموال، ولجأ بعضها لمنح إجازات للطواقم وعاد اللاعبون إلى التدريبات على أمل استئناف المباريات خلف أبواب مغلقة الشهر المقبل.

وقال النادي في بيان “تأثير الوباء وإجراءات مكافحة انتشاره مستمرة في تعطيل الأعمال بطرق مختلفة وخاصة فيما يتعلق بحقوق البث التلفزيوني والأعمال في يوم المباراة”.

