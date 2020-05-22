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منطقة ازواوة البحيرة تكرم اتحادية حكام كرة القدم

تم النشر منذُ 19 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بتنظيم من قبل إداري المنتخب الوطني أحمد الجحاوي تستضيف منطقة أرض ازواوة البحيرة مباراة استعراضية سيتم خلالها تكريم اتحادية حكام كرة القدم بمدينة بنغازي.

المباراة ستكون بحضور عدد من اللاعبين القدامى بمنطقة ازواوة البحيرة وسيتم في ختامها تكريم الحكام القدامى والحاليين في مدينة بنغازي دعما من المنطقة لهم.

وقال منظم التكريم أحمد الجحاوي لـ 218 إن المنطقة أيضا تختتم مهرجان الفئات السنية الذي أقيم الماضية بتكريم مدربي الفرق وبعض اللاعبين.

وتشهد منطقة ازواوة في مدينة بنغازي هذه الفترة أنشطة رياضية عديدة بإقامة المباريات الاستعراضية وتكريم العديد من الشخصيات الرياضية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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