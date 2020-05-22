“ديربي برلين” يقص مباريات أسبوع البوندسليغا

يستضيف هيرتا برلين ضيفه وجاره يونيون برلين في ديربي العاصمة الألمانية ضمن افتتاح مباريات الأسبوع السابع والعشرين من البوندسليغا.

ويسعى هيرتا برلين لاستغلال عامل الأرض والجمهور إضافة إلى تفوقه في المباراة السابقة خارج أرضه أمام هوفنهايم مع عودة مباريات البوندسليغا

ويأمل الضيف يونيون برلين الاستفاقة بعد الخسارة أمام المتصدر بايرن ميونيخ بثنائية ، وسوف يسترجع يونيون برلين خدمات مدربه أورس فيشر بعدما جاءت نتيجة فحوصات كورونا سلبية.

ويحتل هيرتا برلين المركز الحادي عشر برصيد أحدى وثلاثين نقطة فيما يتأخر يونيون برلين بفارق نقطة واحدة في المركز الثاني عشر .

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