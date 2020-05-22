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“ديربي برلين” يقص مباريات أسبوع البوندسليغا

تم النشر منذُ 19 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يستضيف هيرتا برلين ضيفه وجاره يونيون برلين في ديربي العاصمة الألمانية ضمن افتتاح مباريات الأسبوع السابع والعشرين من البوندسليغا.

ويسعى هيرتا برلين لاستغلال عامل الأرض والجمهور إضافة إلى تفوقه في المباراة السابقة خارج أرضه أمام هوفنهايم مع عودة مباريات البوندسليغا

ويأمل الضيف يونيون برلين الاستفاقة بعد الخسارة أمام المتصدر بايرن ميونيخ بثنائية ، وسوف يسترجع يونيون برلين خدمات مدربه أورس فيشر بعدما جاءت نتيجة فحوصات كورونا سلبية.

ويحتل هيرتا برلين المركز الحادي عشر برصيد أحدى وثلاثين نقطة فيما يتأخر يونيون برلين بفارق نقطة واحدة في المركز الثاني عشر .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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