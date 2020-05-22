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ميهايلوفيتش يكسب معركة السرطان ويعود للتدريبات

تم النشر منذُ 13 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قاد المدرب الصربي سينسيا ميهايلوفيتش مدرب فريق بولونيا تدريبات فريقه الفردية للمرة الأولى بعد تغلبه على مرض السرطان واستئناف أندية الدوري الإيطالي التدريبات بشكل فردي.

وظهر ميهايلوفيتش في الحصة التدريبية الخاصة بتدريبات فريقه الفردية تحضيرا لعودة الدوري وذلك بعدما أكمل المرحلة الثالثة من علاج مرض سرطان الدم بنجاح كبير ومغادرته مستشفى سانت أورسولا بعد الخضوع لدورة العلاج من فترة.

وقسم المدرب الصربي لاعبيه لمجموعات للتدرب بالكرة وفق إجراءات احترازية صارمة.

وفي ذات السياق ربح سينسيا ميهايلوفيتش قضيته ضد نادي سبورتينغ لشبونة بعدما أقيل من منصبه بشكل غير قانوني حيث أشارت صحيفة أبولا إلى أن الدعوى القانونية التي كسبها المدرب سيتحصل منها على ثلاثة ملايين يورو كتعويض مادي .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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