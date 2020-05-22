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“ديربي الأندلس”.. مقترح لافتتاح عودة الليغا

تم النشر منذُ 17 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشفت إذاعة كادينا كوبي عن موعد استكمال مسابقة الدوري الإسباني والذي توقف لأكثر من شهرين متتاليين بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وأشارت الإذاعة إلى أن الليغا من المتوقع أن تستأنف بمواجهة ديربي الأندلس بين إشبيلية وريال بيتيس على ملعب رامون سانشيز بيثخوان يوم الجمعة الثاني عشر من يونيو المقبل.

وأوضحت أن رابطة الدوري تخطط في الثامن والعشرين من الشهر الجاري لإبلاغ كل أندية الليغا بمواعيد وجدول المباريات بالكامل.

ويتصدر برشلونة ترتيب الليغا بثمان وخمسين نقطة متقدماً بفارق نقطتين عن غريمه ريال مدريد قبل إحدى عشرة جولة من نهاية المسابقة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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