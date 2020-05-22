“ديربي الأندلس”.. مقترح لافتتاح عودة الليغا

كشفت إذاعة كادينا كوبي عن موعد استكمال مسابقة الدوري الإسباني والذي توقف لأكثر من شهرين متتاليين بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد.

وأشارت الإذاعة إلى أن الليغا من المتوقع أن تستأنف بمواجهة ديربي الأندلس بين إشبيلية وريال بيتيس على ملعب رامون سانشيز بيثخوان يوم الجمعة الثاني عشر من يونيو المقبل.

وأوضحت أن رابطة الدوري تخطط في الثامن والعشرين من الشهر الجاري لإبلاغ كل أندية الليغا بمواعيد وجدول المباريات بالكامل.

ويتصدر برشلونة ترتيب الليغا بثمان وخمسين نقطة متقدماً بفارق نقطتين عن غريمه ريال مدريد قبل إحدى عشرة جولة من نهاية المسابقة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية